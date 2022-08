OL - Mercato : un contrat jusqu’en 2027 pour Aouar à Nottingham ?

Pendant que les discussions continueraient entre l’OL et Nottingham Forrest, Houssem Aouar serait tombé d’accord sur la durée du contrat avec le club anglais. Il resterait encore quelques détails mais le milieu signerait jusqu’en juin 2027.

Les informations se font de plus en plus nombreuses que le départ semble n’être plus qu’une question de jours pour Houssem Aouar. Après plus de dix ans à l’OL entre sa formation et ses débuts en professionnel, le milieu de terrain n’a jamais semblé être aussi proche de la sortie. A 24 ans et à un an de la fin de son contrat, Aouar devrait prendre la direction de la Premier League. Après que le Real Betis a cherché à l’attirer mais s’est confronté aux dures lois économiques de la LaLiga, Nottingham Forrest en aurait profité pour rafler la mise.

Un dénouement imminent ?

Rien n’est encore officiel puisque toutes les parties continueraient de discuter mais l’optimisme est de mise de l’autre côté de la Manche. Quand les discussions se poursuivent entre l’OL et Forrest après une première offre repoussée par le club lyonnais, Aouar et le promu anglais discuteraient des termes du contrat. Tout n’a pas encore été calé notamment sur le plan salarial mais il semblerait que la durée du contrat a, elle, été trouvée d’après le journaliste mercato Nicolò Schira. Un bail de cinq saisons attendrait l’international français, soit jusqu’en juin 2027.