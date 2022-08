OL : reprise de l’entraînement pour préparer Troyes

Après une journée de libre, les joueurs de l’OL ont retrouvé le chemin de l’entraînement. A trois jours de la réception de Troyes, Alexandre Lacazette était bien là.

Durant le week-end, les joueurs de l’OL ont dû prendre leur mal en patience. Pendant que les 18 autres clubs de Ligue 1 s’affrontaient, les Lyonnais ont dû se contenter de deux entraînements et d’une session TV pour goûter aux joies du football. A cause de l’état de la pelouse du Moustoir, la rencontre contre Lorient n’a pas pu avoir lieu et a donc laissé l’OL sans match pendant deux semaines. A l’heure où les machines doivent se relancer, ce n’est pas le meilleur des départs. La frustration de ce match reporté passée, le club septuple champion de France a retrouvé son train-train quotidien ce mardi.

Après une journée de repos lundi, les hommes de Peter Bosz ont fait leur retour à Décines pour une séance en fin de matinée. Absent vendredi pour raisons familiales, Alexandre Lacazette était bien de retour et prépare au mieux la réception de Troyes vendredi. Gêné par une blessure qui l’avait contrait à faire l’impasse sur le premier match de la saison, Moussa Dembélé est apparu avec le groupe mais aussi avec baskets pour courir dans les mains. A trois jours de la 3e journée de Ligue 1, l’entraînement à huis clos et la conférence de presse de mercredi devraient donner quelques éléments de réponse en plus concernant l’état physique de l’attaquant lyonnais, toujours annoncé dans le viseur de Manchester United.