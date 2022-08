Il était près de 500 à avoir prévu de faire le déplacement jusqu’à Lorient dimanche. Après le report du match de l’OL, les supporteurs rhodaniens évoquent “leur déception”.

Cela faisait de longs mois que les supporteurs de l’OL attendaient ça. Dimanche, ils devaient revenir en parcage visiteurs pour la première fois en Ligue 1 depuis les incidents en Coupe de France contre le Paris FC en décembre 2021. Une fête donc, qui a été repoussée, la faute au mauvais état de la pelouse du Moustoir. A Lorient, ils étaient près de 500 à avoir pris leur billet pour cette affiche de la 2e journée de championnat. Une partie reportée donc.

Sauf qu'annoncer cela moins de 48 heures avant l’échéance laisse peu de temps pour se retourner. “On a réservé un appartement pour une valeur de 220 euros. Ensuite nous avons pris les billets sur le site du FC Lorient et avons pris plusieurs Bla-Bla Car pour compenser les pertes, nous raconte Kevin, 26 ans et abonné au Virage nord. Nous avons quand même fait le déplacement mais on perd effectivement les places du match. Faire 1500 km aller-retour sans pouvoir voir son équipe de cœur c’est quand même triste."

Les supporteurs venaient de Paris, Nantes ou encore de la Mayenne

Habitant à Paris, Timothée Meunier a lui aussi fait le voyage malgré le report de la partie. “Nous sommes un groupe de trois amis, habitués aux déplacements en parcage depuis quelques années. Nous avons fait le trajet en TGV à Lorient et avons réservé une auberge de jeunesse sur place. On trouve que l'annonce a été très tardive, nous avions trop de frais engagés pour annuler et nous ne sommes pas les seuls dans ce cas, regrette-t-il. Nous sommes tout de même partis et avons remplacé le match par d'autres activités.”

La situation est différente pour Paul, Mayennais et qui lui ne se rendra donc pas dans le Morbihan ce dimanche. “L’organisation était simple. Le départ était programmé le vendredi fin d’après-midi, début de soirée pour rejoindre le Morbihan et repartir le lundi matin. L’objectif était de passer un week-end à profiter de la famille, la plage”, détaille-t-il. Cet autre supporteur vivant à Nantes a lui rencontré la même problématique. “Mes parents arrivaient samedi de Normandie et nous aurions dû faire la route ensemble ce dimanche matin vers Lorient, où nous devions passer une journée. Cela change nos plans pour la journée. Nous allons aller sur la côte mais plus proche de Nantes”, précise Gaëtan.

Enfin, il y a Antoine. Lui non plus n’aura pas le loisirs d’aller chez les Merlus, mais il s’en serait bien passé car cet habitant des Pays de la Loire commence à accumuler les mésaventures avec l’OL. “J'avais pris deux bonnes places (45€) donc si jamais la prochaine date proposée n'est pas possible pour moi, il y aura t'il un remboursement ? Je devais faire 3h30 de route pour assister au match. De plus, j'étais présent lors de OL - OM (novembre 2021), j'avais pris l'avion, l'hôtel, deux places à 139€, se remémore-t-il. Je n'ai rien récupéré mis à part la misérable compensation de 30€ pour une rencontre en fin de saison, évidemment pour moi impossible d'y aller... Et maintenant ça, ça commence à faire beaucoup pour moi (je suis étudiant donc pas de budget énorme). Lyon est mon club de cœur, mais désormais je vais réfléchir à deux fois avant d'aller voir un match car pour l'instant, j'ai dû dépenser 700€ pour voir seulement trois minutes en deux rencontres.”

La déception est unanime

Tous sont unanimement déçus de ce report, même s’ils comprennent pour la majorité les raisons de celui-ci et son bien-fondé. “Le sentiment qui domine est un sentiment de prise de responsabilités, une certaine logique. J’analyse cette décision comme étant prise dans un ensemble visant à protéger les joueurs, la qualité du jeu, les dirigeants et aussi les spectateurs, reconnaît Paul. Les incendies qui sévissent, associés à la forte période de chaleur ainsi qu’à la sécheresse ont peut-être joué sur la décision.”

Toutefois, l’annonce tardive laisse des regrets à ses fans qui attendaient cette affiche avec impatience, et ce pour diverses raisons, notamment familiales. “J'ai converti mon père à suivre Lyon, lui étant plus fan de Marseille pendant un moment. Cela aurait été mon premier match depuis un moment avec lui et dans un nouveau stade que l'on ne connaît pas, nous confie Gaëtan. Malheureusement, cela ne sera pas le cas. Je trouve que ça aurait dû être anticipé. Le festival est prévu tous les ans à la même période et du fait de la sécheresse c'était quasiment sûr depuis plus d'une semaine que cela serait compliqué de jouer.” Paul lui entretient un lien particulier avec les Merlus du fait de son grand-père. “C’est l’une des seules rencontres que je pouvais voir en tribune et c’était aussi une affiche qui me tenait à cœur car il était un supporteur lorientais”, révèle le Mayennais.

Pour les fans rhodaniens, il faudra prendre son mal en patience avant de retourner en espace visiteurs, ce qui laisse un goût amer à certains en raison de la longue attente déjà accumulée. “Il y a beaucoup de déception car nous étions ravis de retrouver les parcages après ces 6 mois d'interdiction de déplacement, explique Timothée. Nous étions à Charléty en décembre et nous attendions avec impatience de pouvoir retourner à une rencontre à l’extérieur."

Quid des remboursements désormais ?

Pour les clubs, la question du remboursement des billets va très vite revenir sur la table. L’Olympique lyonnais a déjà annoncé que ses supporteurs seraient indemnisés. Néanmoins, comme pour le FCL, les modalités ne sont pas encore connues. La frustration évacuée, il faut désormais espérer que cette situation ne se reproduise plus, il en va ainsi de la crédibilité des équipes, de la Ligue, mais aussi du respect donné aux fans qui engagent des frais chaque week-end pour soutenir leur club.