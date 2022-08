La joie des joueuses de l’OL après le but d’Hegerberg lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Les Fenottes sont arrivées samedi soir à Seattle (Etats-Unis) pour poursuivre leur préparation. Ce dimanche, elles seront fêtées à Lumen Field, le stade de l'OL Reign.

Durant une semaine, les Fenottes vont vivre au rythme américain. Samedi soir, les joueuses de Sonia Bompastor sont arrivées aux Etats-Unis où se déroulera la suite de leur préparation pour la saison 2022-2023. Elles doivent participer, du 17 au 21 août, à la Women’s International Champions Cup. Le premier rendez-vous est prévu contre Chelsea, avec des retrouvailles avec Kadeisha Buchanan notamment.

Mais avant de se replonger dans la compétition, les championnes de France et d'Europe vont être célébrées ce dimanche à Seattle. A la mi-temps du match entre l'OL Reign et le NJ/NY Gotham FC (21h), les coéquipières de Wendie Renard auront le droit à des festivités au stade de Lumen Field. Ce sera également l'occasion pour Eugénie Le Sommer et Sarah Bouhaddi de retrouver certaines anciennes partenaires lors de leur passage dans la franchise américaine de l'Olympique lyonnais.