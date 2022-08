En fin de contrat dans un an, Moussa Dembélé est toujours un attaquant de l’OL à quinze jours de la fin du mercato. Néanmoins, Manchester United continuerait de suivre sa situation et pourrait bouger dans les derniers jours du marché des transferts.

Avec le probable départ de Houssem Aouar, le puzzle des ventes va-t-il enfin de se mettre en place à quinze jours de la fin ? Les dirigeants de l’OL l’espèrent même s’ils ont récemment avoué que le mercato hivernal devrait être bien plus agité que celui de cet été. Néanmoins, en janvier prochain, il sera trop tard pour vendre les joueurs en fin de contrat comme Moussa Dembélé et tout le club en est conscient. Avec seulement douze mois sur son contrat, l’attaquant lyonnais aurait reçu une offre de prolongation afin que le club s’y retrouve mais la fin du marché des transferts pourrait bien décanter des dossiers dont celui du numéro 9.

Enfin un projet qui plait à Dembélé ?

Ne souhaitant pas se précipiter sur son choix et ayant déjà repoussé des avances venues de Premier League et de Liga (Villarreal), Moussa Dembélé peut-il se laisser tenter par Manchester United ? La situation sportive du club mancunien n’est pas vraiment au beau fixe en ce début de saison mais d’après les médias anglais, les Red Devils continueraient de garder à l’oeil la situation de l'ancien de Fulham. Des contacts auraient toujours lieu avec l’entourage du joueur et une offre dans les derniers jours du mercato serait envisagée. Une façon de faire baisser les prix et forcer la main de l’OL ? Il y a quelques jours, Bruno Cheyrou avait déclaré que les joueurs en fin de contrat en juin 2023 devaient partir ou alors accepter de prolonger l’aventure. Une position ferme mais où l’OL n’a clairement pas la main. Et Manchester United aimerait bien en profiter dans les derniers mètres d’ici le 1er septembre.