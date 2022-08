Karim Benzema (ex-OL) un peu plus dans la légende du Real Madrid

Auteur d'un but lors de la Supercoupe d'Europe contre l'Eintracht Francfort, Karim Benzema a inscrit son 324e but avec le Real Madrid. L'attaquant français dépasse Raùl et devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club espagnol derrière Cristiano Ronaldo.

Un seul match officiel cette saison et Karim Benzema marque déjà l'histoire. Opposé à l'Eintracht Francfort en Supercoupe d'Europe, mercredi soir à Helsinki, le Real Madrid a déjà gagné un trophée. Et comme la saison dernière, l'attaquant français s'est montré une nouvelle fois décisif dans le succès des siens. Désormais capitaine numéro 1 du club madrilène avec le départ de Marcelo, l'ancien Lyonnais a inscrit le but du break des Madrilènes après l'ouverture du score de David Alaba. En totale maîtrise dans cette rencontre, le Real Madrid s'offre un nouveau titre continental et permet à Benzema de soulever un trophée en tant que capitaine pour la première fois.

Cristiano Ronaldo indétrônable ?

Mais plus qu'un but pour sceller le succès des siens, la tête de Karim Benzema l'envoie un peu plus au panthéon des meilleurs attaquants de l'histoire du club. En ajustant le portier adverse sur une passe de Vinicius, l'ancien attaquant de l'OL a inscrit son 324e but sous les couleurs madrilènes. Un chiffre qui lui permet de dépasser Raùl et de prendre officiellement seul la deuxième place des meilleurs buteurs du Real Madrid. Désormais, il ne lui reste plus qu'à aller chercher Cristiano Ronaldo et ses 450 buts. Mais là, c'est une autre paire de manches... Une chose est sûre, le Brondillant a fait un pas de plus vers le Ballon d'Or, mercredi soir.