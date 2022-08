Depuis 24h, la pelouse du stade du Moustoir pose problème et va donner lieu à un examen de la LFP. A trois jours du match entre Lorient et l’OL, le club breton estime que le match peut se tenir malgré l’état visuel.

Ce n’est pas devenu une affaire d’état mais presque. Depuis que les médias bretons ont dévoilé un cliché de la pelouse du stade du Moustoir, l’heure est clairement à l’interrogation dans les rangs de l’OL. Opposé à Lorient dimanche, le club lyonnais a rapidement fait savoir qu'il était "hors de question de jouer sur une pelouse dégradée qui pourrait mettre en danger l'intégrité physique des joueurs." Appelée à la rescousse pour trancher sur ce litige, la LFP a décidé d’envoyer deux délégués ce jeudi et vendredi afin d’inspecter de fond en comble la pelouse bretonne.

Particulièrement mise à mal par le Festival Interceltique qui s’est tenu depuis une semaine, la pelouse du Moustoir donne l’impression visuelle d’être en très mauvais état. Questionné, le directeur général du FC Lorient a pourtant maintenu que la rencontre entre le club breton et l’OL n’avait aucune raison d’être annulée ou même délocalisée.

"On a une pelouse hybride depuis 2016, et on maîtrise, dans des conditions normales, l'impact du festival interceltique. Mais la situation de sécheresse actuelle est particulière, et on a vu lors de la première journée d'autres pelouses dégradées, se défend Arnaud Tanguy dans L’Equipe. La LFP, d'ailleurs, a suspendu le Championnat des pelouses. Et si la situation visuelle, c'est vrai, est dégradée, la pelouse ne met pas en danger l'intégrité physique des joueurs. Ce n'est peut-être pas idéal, mais on peut jouer."

Ce sera à la Ligue de trancher dans les prochaines heures mais à trois jours du match, difficile de voir toute une logistique être remise en cause. Et c’est peut-être l’OL qui devra se retrouver à faire des compromis.