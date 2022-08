L'OL suit attentivement le dossier de la pelouse de Lorient

(Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Alors que des questions se posent sur l'état de la pelouse de Lorient à quelques jours du match, l'OL indique suivre avec attention ce dossier.

Depuis quelques heures, la pression monte du côté de Lorient. A quatre jours de la rencontre entre les Merlus et l'OL, la pelouse du stade du Moustoir inquiète. Visiblement en très mauvaise état à cause, entre autres, de la sécheresse et des spectacles du Festival Interceltique. La Ligue de football professionnel (LFP) suit dossier attentivement.

Il est "hors de question de jouer sur une pelouse dégradée"

De son côté, l'Olympique lyonnais est aussi attentif aux avancées concernant le gazon lorientais. Le club a d'ailleurs fait savoir au Progrès qu'il était "hors de question de jouer sur une pelouse dégradée qui pourrait mettre en danger l'intégrité physique des joueurs". Les Bretons auraient également indiqué qu'ils ne possédaient pas de solution de repli dans une autre enceinte.

Pour l'instant, l'OL attend d'obtenir plus d'informations sur le sujet de la part du FCL et de la LFP, avant de prendre une position officielle.