OL Académie : le point sur la préparation des U19

Avant un dernier match amical contre Saint-Etienne vendredi, Olympique-et-Lyonnais.com fait le point sur la préparation estivale des U19 de l'OL.

Il y a tout juste un mois, les U19 de l'Olympique lyonnais retrouvaient le chemin de l'entraînement. Vainqueur de la Coupe Gambardella aux commandes de cette équipe la saison passée, Eric Hély devait presque tout recommencer à zéro avec un groupe composé majoritairement de nouvelles têtes. Sans Yannis Lagha, Mathieu Patouillet ou Mohamed El Arouch, en âge d'évoluer avec la réserve ou le groupe professionnel (génération 2004), le coach lyonnais doit maintenant composer avec des hommes nés en 2005, dont Pape Fuhrer et Mamadou Sarr, deux piliers des U19 lors du dernier exercice. À eux se greffe notamment Joris Manquant, auteur de 20 buts avec les U17 d’Amaury Barlet lors du dernier exercice.

Une victoire, deux nuls et une défaite

Après avoir repris leurs habitudes du côté de Meyzieu, ces garçons se sont mesurés à leurs homologues montpelliérains en guise de premier test. Soldé par une victoire 3 buts à 2, ce match à laissé la place à trois affrontements contre des formations plus expérimentées. D'abord par un cuisant échec contre la réserve du Servette FC (5-0), avant de relever la tête contre l'équipe première de Bourgoin (3-3) avec des buts de Mathys De Carvalho, Romain Berthelin et Karem Zoabi, le jeune Israélien (16 ans) à l'essai dans le Rhône. Jeudi dernier, les joueurs d'Eric Hély ont accroché Limonest (1-1) pour leur quatrième amical de cette pré-saison. Joris Manquant a ouvert le score côté OL, avant que les Limonois égalisent dans le second acte.

Vendredi à 18 heures, les Lyonnais disputeront une dernière rencontre de préparation, à Chasse-sur-Rhône face aux U19 de l’AS Saint-Etienne. Leur championnat reprendra le 21 août prochain et débutera par un déplacement à Nancy. L'objectif, faire mieux que leurs prédécesseurs, premiers en saison régulière, mais éliminés dès les quarts de finale des play-offs.