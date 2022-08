OL - ASSE : Endler, Cayman, Horan ou encore Hegerberg de retour

Pour affronter l'ASSE jeudi à 11h en match amical, l'OL pourra s'appuyer sur le retour de plusieurs internationales. Ada Hegerberg sera de la partie.

C'est un groupe bien différent de celui opposé au Servette FC qui défiera l'ASSE jeudi à 11h. Après sa lourde défaite 3 à 0 en Suisse, l'OL a vu plusieurs internationales revenir à l'entraînement lors des derniers jours. Elles ont été convoquées par Sonia Bompastor pour le match amical face aux Stéphanoises. Ainsi, Ada Hegerberg sera bien présente pour cette affiche.

Une première mise en jambes pour certaines

Il en sera de même pour Christiane Endler, Janice Cayman, Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola et Lindsey Horan. Elle viendront apporter du renfort à celles déjà là le 3 août (Bouhaddi, Henry, Morroni, Le Sommer et Bruun). Néanmoins, leur temps de jeu devrait être limité car elles n'ont encore que très peu de séances dans les jambes. Pour rappel, cette rencontre sera en accès libre à Décines (lire ici)

Six joueuses manqueront à l'appel, les cinq Françaises (Renard, Mbock, Bacha, Cascarino et Malard) et l'Allemande Däbritz. Elles reviendront jeudi après-midi et vendredi au centre d'entraînement. Elles seront en revanche du voyage aux Etats-Unis samedi pour disputer la Women’s International Champions Cup.