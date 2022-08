Avant de s’envoler pour les Etats-Unis, l’OL dispute un deuxième match amical, jeudi (11h) au centre d’entraînement lyonnais. Cette rencontre sera ouverte au public et gratuite.

Au fur et à mesure que les jours passent, le groupe de l’OL commence petit à petit à reprendre forme. Depuis maintenant une semaine, les internationales lyonnaises rejoignent les rangs des Fenottes. Après Ada Hegerberg, Lindsey Horan et Signe Bruun, quatre autres Lyonnaises ont fait leur retour en ce début de semaine. Le groupe ne sera complet qu’avec le retour des Françaises et de Sara Däbritz mais l’effectif commence enfin à être presque au complet. Il faut dire que dans quelques jours, les Fenottes prendront la direction des Etats-Unis pour être d’abord célébrées par l’OL Reign, le 14 août, puis pour participer à la Women's International Champions Cup.

Un dernier match avant la tournée américaine

Sonia Bompastor voulait pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif afin de préparer au mieux le Trophée des championnes, le 28 août prochain. En attendant de penser à la parenthèse américaine, l’OL va disputer un deuxième match amical jeudi dans cette préparation estivale. Après avoir mordu la poussière contre le Servette FC (3-0), les Fenottes vont tenter de retrouver le goût de la victoire contre les voisines de Saint-Etienne. Le match a lieu jeudi 11 août du côté du centre d’entraînement de Décines. Pour l’occasion, l’entrée au public sera gratuite pour venir applaudir les coéquipières d’Amandine Henry à partir de 11h.