OL Académie : Sofiane Augarreau à l’essai en Turquie

Présent lors du début de la préparation de l’OL, Sofiane Augarreau tente de trouver un nouveau point de chute. Barré à Lyon, le milieu serait actuellement à l’essai dans un club de D2 turque.

Il a été l’une des belles histoires de la préparation estivale de l’OL. L’expérience n’a duré que deux semaines mais suffisante pour permettre aux nostalgiques de l’Académie de se replonger dans la boite à souvenirs. Victime de deux ruptures des ligaments croisés en deux ans, Sofiane Augarreau avait vu son ascension être stoppée en plein vol. Revenu de blessure, le milieu de terrain avait été prêté en Belgique en deuxième division la saison dernière sans succès (1 match). Dans la volonté de Peter Bosz d’avoir un effectif conséquent pour le début de la préparation avec des doubles confrontations, Augarreau avait été convié à la fête.

Le natif d’Annemasse avait pris part au festival de la jeunesse de l’OL contre le Dynamo Kiev (3-0) avant de trouver le chemin du but contre Anderlecht, quelques jours plus tard. Néanmoins, comme d’autres jeunes joueurs, il est rapidement redescendu à l’étage inférieur et n’avait pas vocation à s’éterniser. A 21 ans, Sofiane Augarreau veut rattraper le temps perdu après ses deux grosses blessures et est actuellement à l’essai avec le club de deuxième division turque Adanaspor d’après le compte Twitter, Borgia_OL_acad, toujours bien informé quand il s’agit des jeunes du centre.