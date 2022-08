OL : pépin musculaire pour Lacazette, Tagliafico écourte sa séance

Ce lundi, l’OL s’est lancé dans la préparation du déplacement à Lorient face à son public. Devant 1150 spectateurs, Alexandre Lacazette manquait à l’appel, tout comme Sinaly Diomandé et Karl Toko Ekambi ainsi que les absents d’Ajaccio.

Pour la troisième fois de l’été, l’OL a ouvert ses portes à ses plus fidèles supporters. Après les bains de foule de juillet, la séance de ce lundi a attiré un peu moins de monde. Mois d’août oblige, il n’était "que" 1150 à avoir répondu présents à l’appel du club lyonnais. Dans une ambiance bien plus tranquille que lors du dernier entraînement ouvert au public, les titulaires d’Ajaccio ont repris le chemin de l’entraînement quand ceux qui n’avaient pas ou peu joué avaient fait du rab samedi. Enfin, ils n’étaient pas tous là.

Caqueret déjà bien en jambes

Comme l’ont si bien fait remarquer les jeunes supporters présents à Décines au moment de l’entrée des joueurs, Alexandre Lacazette manquait à l’appel. Le capitaine de l’OL a ressenti "une petite alerte musculaire" selon le club et ne prend donc aucun risque en vue du déplacement à Lorient, dimanche. Il n’était pas le seul joueur manquant puisque Sinaly Diomandé et Karl Toko Ekambi se sont également ajoutés à la liste des absents qui comportait déjà Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre. En attendant d’en savoir un peu plus durant la semaine sur ces retours, un groupe de 20 joueurs a pris possession du terrain d’honneur Gérard Houllier devant son public.

Kadewere en verve devant le but

Ayant repris samedi avec les "remplaçants", Maxence Caqueret était bien là et continue sa reprise progressive. En tout cas, les exercices de possession et l’opposition 11x11 en fin d’entraînement ont montré qu’il avait des jambes. Seule ombre au tableau dans cette séance, la sortie de Nicolas Tagliafico au milieu de l’entraînement. Le latéral argentin a pris la direction de la salle des soins sans que personne ne sache vraiment quel était le problème. En tout cas, trois jours après la victoire contre Ajaccio, la communion était totale dans cette matinée avec une séance d’autographe qui s’est étirée dans la durée.