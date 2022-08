OL - Mercato : les joueurs en fin de contrat à l'été 2023

Cinq joueurs ont prolongé dans le Rhône cet été. A l'inverse, ceux qui arrivent en fin de contrat dans un an doivent encore être fixés sur leur avenir. Six Lyonnais sont concernés.

Avant même le début du mercato estival (10 juin 2022), et les retours d'Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso, Maxence Caqueret a été le premier gros coup de l'été lyonnais. Le milieu de 22 ans a prolongé jusqu'en 2026 avec son club formateur, avant d'y greffer une saison supplémentaire deux mois plus tard. Dans un même temps, Mohamed El Arouch, Abdoulaye Ndiaye, Anthony Lopes, Kayne Bonnevie et Thiago Mendes ont tous les cinq prolongé à Lyon jusqu'en 2025. Mais au rayon des incertitudes, certains Lyonnais arrivent en fin de contrat à l'été 2023.

Six joueurs en fin de contrat à l'été 2023

Annoncés sur le départ cet été, préférant peut-être partir libres à l'issue de leur contrat, n'ayant toujours pas trouvé d'accord avec l'OL ou simplement barrés dans le groupe professionnel cette saison, six joueurs doivent encore être fixés concernant leur avenir dans le Rhône. C'est le cas de Jérôme Boateng, Moussa Dembélé, Damien Da Silva ou Houssem Aouar en fin de contrat dans un an à Lyon. Erigé comme l'une des priorités des dirigeants lyonnais, Rayan Cherki et son entourage semblent être toujours en négociations avec le club rhodanien. Quant au premier buteur de la saison 2022-2023 de Ligue 1, Tetê, son prêt à l'Olympique lyonnais prendra fin en juin 2023. L'OL, qui espère enrôler l'attaquant, doit trouver un accord avec le Shakhtar Donetsk.