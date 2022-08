Auteur d’une performance remarquée contre Ajaccio, Johann Lepenant a eu les honneurs de l’équipe-type de la 1re journée. Au sein du club, le milieu de terrain a impressionné.

73 ballons touchés, 94% de passes réussies et une avant dernière passe décisive sur le but de Tetê, Johann Lepenant a vécu une première de rêve en Ligue 1 contre Ajaccio. Arrivé de Caen au début du mercato, le milieu de terrain est l’une des bonnes surprises de la préparation. Profitant des absences de Maxence Caqueret et Corentin Tolisso, Lepenant a pris de l’assurance malgré ses 19 ans et s’est fixé dans ce rôle de sentinelle. Il faudra désormais attendre les retours à 100% des deux autres milieux pour se faire une réelle idée de la hiérarchie mais Johann Lepenant a clairement marqué des points.

Contre Ajaccio, il a livré une prestation complète, au point d’être élu top de la soirée par la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais. Presque méconnu du grand public, l’international U20 est loin d’être une surprise pour un joueur de l’OL qui le connait bien, Rémy Riou. "Je le connais de Caen et je sais de quoi il est capable, il m’épate de jour en jour, a assuré le gardien vendredi. Le petit est génial, à l’écoute, respectueux et travaille beaucoup. Quand on est concentré et talentueux, on réussit dans la vie."

A 19 ans, il doit encore confirmer et ne pas s'enflammer mais l’ascension est pour le moment express après avoir goûté à la Ligue 2. Toujours le sourire mais un brin timide quand on le croise, Johann Lepenant a réussi à se fondre dans le groupe lyonnais, tout en simplicité. "Je le connaissais déjà avant, on m’en avait déjà parlé. Ce soir (vendredi), il m’a surpris et je pense que c’est son meilleur match, a déclaré Alexandre Lacazette. Il est encore un peu timide mais il a réussi à se libérer et ça a été utile à l’équipe." Aussi simple dans la vie que dans son jeu, Johann Lepenant est peut-être le grand gagnant de la préparation estivale de l'OL.