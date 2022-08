OL : Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk de retour à l'entraînement

Danielle Van De Donk (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Eliminées en quarts de finale de l'Euro, Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola ont pu profiter de deux semaines de récupération. Ce lundi, les deux Néerlandaises ont fait leur retour au centre d'entraînement de l'OL.

Ce lundi 8 août a été marqué par le retour de quatre internationales de l'Olympique lyonnais. Dans la matinée, Christiane Endler et Janice Cayman avaient retrouvé le centre d'entraînement de l'OL. Un peu plus tard, ce sont Daniëlle van de Donk et Damaris Egurrola qui ont repris leurs marques au Training Center pour y effectuer les traditionnels tests physiques de pré-saison, juste avant de retrouver les pelouses. Battues par la France en quarts de finale du championnat d'Europe, elles ont pu profiter de deux semaines de récupération.

Les Fenottes des Bleues attendues prochainement

Parmi les 13 Fenottes engagées dans une compétition internationale cet été, six d'entre elles sont encore attendues du côté de Décines-Charpieu. Il s'agit des cinq Lyonnaises de l'équipe de France, Melvine Malard, Wendie Renard, Selma Bacha, Delphine Cascarino et Griedge Mbock, sorties par l'Allemagne de Sara Däbritz aux portes de la finale de l'Euro 2022. La milieu de terrain allemande devrait être la dernière à rejoindre le groupe de Sonia Bompastor. Tout ce beau monde prendra l'avion direction les Etats-Unis le 13 août prochain, afin d'y jouer la Women’s International Champions Cup, avant de revenir dans l'Hexagone pour disputer le Trophée des championnes à la fin du mois.