OL : Christiane Endler et Janice Cayman sont de retour

Christiane Endler (Photo by Adam IHSE / TT News Agency / AFP)

Ce lundi, Christiane Endler et Janice Cayman ont fait leur retour dans le Rhône. La gardienne chilienne et la latérale belge ont été aperçues dans les locaux du club lyonnais.

Le groupe de Sonia Bompastor continue de se renforcer. Cet été, 13 Lyonnaises étaient engagées dans une compétition continentale avec leur sélection. Entre l'Euro, la Copa América et la Coupe Concacaf, le programme était chargé et les vacances plutôt courtes. Eliminée au premier tour du championnat d'Europe, Signe Bruun a été la première à faire son retour au centre d'entraînement de l'OL (le 1er août dernier). Très vite, Ada Hegerberg, sortie au même stade la compétition avec la Norvège, et Lindsey Horan, sacrée avec les Etats-Unis, ont suivi les traces de la Danoise.

Huit internationales sont encore attendues

À trois jours d'un second match amical contre Saint-Etienne, deux autres internationales lyonnaises étaient attendues en ce lundi 8 août du côté de Décines-Charpieu, comme l'avait indiqué Camille Abilly. Christiane Endler, cinquième de la Copa America avec le Chili, et Janice Cayman, battue en quarts de finale de l'Euro avec la Belgique, ont fait leur retour dans le Rhône. Pas présentes à l'entraînement du matin, la gardienne chilienne et la latérale belge ont été aperçues dans les locaux du club. Huit Lyonnaises, dont les cinq de l'équipe de France, doivent encore faire leur retour avant le départ pour les Etats-Unis le 13 août prochain. En ligne de mire, la Women’s International Champions Cup suivie du Trophée des championnes face au PSG à la fin du mois d'août.