OL - Euro 2022 : la Belgique de Cayman éliminée sur le fil par la Suède

Ayant fait le dos rond pendant 90 minutes, la Belgique a craqué sur un dernier corner face à la Suède. Il n’y aura pas de demi-finale pour Janice Cayman.

L’exploit était déjà historique pour la Belgique et il aurait pu être encore plus beau. Qualifiées pour la première fois de leur histoire pour les phases finales de l'Euro, les Belges rêvaient de rejoindre le dernier carré. Malheureusement, la Suède en a décidé autrement (1-0) pour aller affronter l’Angleterre et le scénario de l’élimination est d’autant plus cruel. Dire que les Suédoises n’on pas mérité leur qualification serait mentir tant elles ont dominé mais la Belgique aurait certainement préféré sortir d’une autre façon.

90 minutes pour Cayman

Sur un ultime corner, Sembrant a fini par tromper de près la gardienne belge Evrard, qui avait repoussé une frappe de Björn (90e+2). La gardienne de Louvain avait longtemps repoussé l'échéance que ce soit en première période (6e, 14e) et surtout sur une tête à bout portant de Blackstenius (73e). Face à la pression des vice-championnes olympiques, la Belgique a tenu avant de craquer juste avant la prolongation. Titulaire sur le côté droit de l’attaque, Janice Cayman a, comme l’ensemble de ses coéquipières, beaucoup défendu mais ne sera pas la deuxième Lyonnaise à rejoindre le dernier carré de l’Euro après Sara Däbritz.