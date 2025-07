Reims "n’imagine pas l’OL descendre" et se prépare à la Ligue 2

Jean-Pierre Caillot, Président de Reims (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

Attentif à la situation de l’OL, relégué administrativement en Ligue 2, Reims ne se fait guère d’illusions. Le club champenois se prépare à vivre une saison en deuxième division.

Reims a repris l'entraînement lundi matin, avec son nouvel entraîneur Karel Geraerts, focalisé sur la Ligue 2 car "persuadé que Lyon va s'en sortir" en Ligue 1, selon son président Jean-Pierre Caillot. Dans l'attente de l'appel de l'Olympique lyonnais, et de la décision finale de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), qui l'a sanctionné d'une relégation administrative en deuxième division, le Stade de Reims ne s'attend pas à être repêché.

Un premier match à Amiens

Son président Jean-Pierre Caillot a confirmé à l'AFP que son équipe visait la reprise de la Ligue 2, fixée à Amiens le 8, 9 ou 10 août. "Pour moi, ça ne change rien, on se prépare pour être prêt le 8 août", a ajouté Geraerts. Si la commission d'appel vient à valider la relégation de l'OL en Ligue 2, le club lyonnais hériterait du calendrier de Reims avec un déplacement à Amiens. Les Rémois joueraient eux à Lens le week-end du 17 août. En attendant de connaitre leur sort, les Rémois ont repris sans une partie de leurs internationaux, attendus le 7 juillet, mais avec deux recrues : le défenseur Nicolas Pallois (37 ans) et le milieu Yohan Demoncy (29 ans), respectivement en fin de contrat à Nantes (L1) et Annecy (L2).