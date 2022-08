OL : les U17 contre Thionville et les U19 face à Nancy pour la 1re journée

Les U19 de l'OL feront leur entrée en lice en championnat contre Nancy le 21 août prochain. Egalement dans l'est de la France, les U17 débuteront eux à Thionville une semaine plus tard.

Si l'équipe fanion a repris le championnat vendredi dernier, ce n'est pas encore le cas des différentes sections de l'Académie de l'OL. Le 11 juillet, les U19 lyonnais retrouvaient le chemin de l'entraînement du côté de Meyzieu. Cette génération 2005, qui succède à celle ayant remporté la Coupe Gambardella, a débuté sa préparation estivale par un succès contre ses homologues montpelliérains (3-2). Derrière, les garçons d'Eric Hély ont concédé une lourde défaite contre les U21 du Servette FC (5-0), avant de décrocher deux précieux nuls contre des formations plus expérimentées, Bourgoin et Limonest, évoluant toutes les deux en National 3.

U17 et U19 débutent leur championnat dans l'est de la France

Dans la poule "nord est", Joris Manquant et ses coéquipiers démarreront leur championnat à Nancy, le dimanche 21 août prochain. L'objectif, faire mieux que leurs prédécesseurs sortis dès les quarts de play-offs la saison passée. Une semaine plus tard, les U17 de l'Olympique lyonnais feront leur entrée en lice en Moselle chez le promu Thionville (le 28 août). Composée principalement de 2006 et de quelques 2007, cette équipe dirigée par Amaury Barlet a corrigé les U18 de Bruges (9-0) pour son premier amical de cette pré-saison. Avant de se diriger vers l'est de la France pour débuter leur championnat, U17 et U19 se retrouvent vendredi à Chasse-sur-Rhône pour finaliser leur préparation contre l'AS Saint-Etienne.