Lorient - OL arbitré par Clément Turpin

Clément Turpin (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Clément Turpin a été désigné pour arbitrer le mach entre Lorient et l'OL dimanche prochain à 13 heures.

Après son succès à domicile vendredi face à Ajaccio (2-1), l'Olympique lyonnais devra voyager pour son deuxième match de Ligue 1 de la saison 2022-2023. Dimanche à 13 heures, les Rhodaniens se rendront à Lorient pour y défier les Merlus, vainqueurs 1 à 0 à Rennes le week-end passé. Cette affiche a été confiée à Clément Turpin.

De mauvais souvenir pour l'OL

Arbitre expérimenté de 40 ans, il a dirigé quatre fois l'OL en 201-2022, contre Angers (3-0), Paris (2-1), Lille (0-1) et Strasbourg. Pas de bons souvenirs pour le groupe de Peter Bosz. Turpin sera épaulé par Cyril Gringore et Nicolas Danos comme juges de touche. La VAR revient à William Lavis et Abdelali Chaoui.