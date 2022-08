A l’OL, Peter Bosz est tombé sous le charme de l’Académie

Passé par l’Ajax Amsterdam et formé à l’école Johan Cruyff, Peter Bosz a toujours apporté une importance à la formation. A l’OL, l’entraîneur néerlandais n’est pas dépaysé.

Il est de cette graine d’entraîneurs romantiques et il ne s’en est jamais caché. Peter Bosz est de ces entraîneurs qui aiment allier le beau jeu aux résultats. Sa première saison à l’OL n’a pas été à la hauteur de ce qu’il attendait et de ce qu’on attendait de lui mais l’entraîneur néerlandais s’est vu offrir une deuxième chance. Comme ses joueurs, Bosz sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur et qu’un début de saison en demi-teinte pourrait bien lui valoir son poste. Mais, à l’image du jeu qu’il souhaite développer, le Néerlandais est un éternel optimiste et croit en des jours merveilles à Décines.

L’été lui a plutôt souri avec un recrutement souhaité et désiré qui est bien arrivé à la différence de la saison dernière. Avec les arrivées d’Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso et même Johann Lepenant, Peter Bosz se félicite d'avoir trouvé "des joueurs intelligents". Ces recrues bien que nouvelles semblent avoir apporté un nouvel élan dans la dynamique du groupe avec des principes de jeu qui ont donné l’impression d’être enfin assimilés comme la fameuse règle des cinq secondes pour le pressing.

S’il a fait quelques concessions la saison dernière pour tenter de redresser la barre, Peter Bosz reste un apprenti de la méthode Johan Cruyff et de ce football total. Biberonné par le "Hollandais volant" et passé par la case Ajax, Bosz est ce qu’on pourrait appeler un "entraîneur-formateur". Le terme est souvent vu comme péjoratif par certains techniciens mais le Néerlandais se plait dans ce rôle de guide pour les jeunes pousses "qui sont au tout début de leur carrière et pour les aider."

Il a lancé De Jong, De Ligt ou encore Kluivert à l'Ajax

En arrivant à Lyon, le Néerlandais savait où il mettait les pieds. De Karim Benzema à Mohamed El Arouch en passant par Bernard Lacombe et bien d’autres, l’OL a toujours fait de la formation son plan de bataille. L’Académie a certes été un peu délaissée durant les grandes années lyonnaises mais ce n’est pas pour autant que les joueurs ne s’imposaient pas ailleurs. Dès sa présentation en mai 2021, Peter Bosz avait mis les pieds dans le plat. Quand son prédécesseur ne faisait guère confiance à la jeunesse lyonnaise, il n’hésiterait pas à en lancer s’ils le méritent.

Ses exemples à l’Ajax ou au Bayer Leverkusen plaidaient en sa faveur. La classe biberon du club néerlandais qui a régalé l’Europe en 2019, nombreux sont ceux à avoir été lancés par Bosz, à l’image de Frenkie de Jong ou Kasper Dolberg. En Allemagne, Florian Wirtz a été lancé à 16 ans par l’ancien défenseur de Toulon. A Lyon, il a fallu patienter un peu mais par la force des choses, Malo Gusto et Castello Lukeba ont gagné leurs galons de titulaire. Bosz n’avait d’ailleurs jamais caché que "c’était un crève-coeur de ne pas les faire jouer en début de saison dernière après une bonne préparation."

Une grosse dizaine de joueurs formés à l'OL dans l'effectif

Vendredi contre Troyes, les deux jeunes défenseurs seront sur la pelouse du Parc OL. Devenus indiscutables, Gusto et Lukeba feront partie de cette garde lyonnaise qui a pris en épaisseur durant l’été. Avec les retours de Lacazette, Tolisso et même Riou, l’ADN lyonnais a été remis au goût du jour et ce n’est pas Bosz qui va s’en plaindre. A l’Ajax, il avait déjà connu un projet où la formation, reconnue à l’internationale, était au centre.

"L’Académie est très importante pour ces deux clubs. On voit toutes les années des jeunes qui rentrent dans l’équipe pro et deviennent des grands joueurs en Europe. Ils ont formé des grands joueurs en Europe, a détaillé l’entraîneur mercredi. Quand j’ai signé, le président m’a dit que l’Académie était très importante parce qu’on ne peut pas non plus acheté des top joueurs."

La formation, gage de succès ?

En tenant compte des absences et des choix de Peter Bosz depuis le début de l’été, ils devraient être cinq du centre à débuter contre Troyes. Avec le banc, ce chiffre dépasse la dizaine. Les supporters sont fiers de leur centre et peuvent compter sur l’entraîneur pour le mettre en avant. Certains diront que Bosz ne fait pas assez jouer un Bradley Barcola que le technicien "aime beaucoup" et à qui il voit "un bel avenir" mais depuis plus d’un an la place donnée aux jeunes est clairement sur la pente ascendante.

De quoi créer un déséquilibre et des clans dans le vestiaire ? L’entraîneur s’en est défendu même s’il concède que le ressenti d’un Anthony Lopes lors d’un derby peut être différent de celui d’un Moussa Dembélé ou d'un joueur venu de l'extérieur. "Dans notre vestiaire, tout le monde va bien, il n’y a aucun problème. Les joueurs qui sortent de l’Académie sont fiers et c’est une bonne chose. Ils comprennent encore mieux ce que ressentent les supporters. Quand tu viens d’un autre club, tu veux donner à 100% aussi mais le joueur comprend peut-être moins ce que ressent un supporter."

A Lyon, tout n’est pas parfait depuis l’arrivée de Peter Bosz. Cette saison doit être celle de la rédemption et l’entraîneur de l’OL compte bien sur les joueurs du cru pour y parvenir.