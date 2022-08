OL - Mercato : Houssem Aouar d’accord avec Nottingham mais…

Désireux de trouver un nouveau challenge, Houssem Aouar aurait enfin trouvé un accord avec Nottingham Forrest malgré ses hésitations. Seulement, les positions entre le club anglais et l’OL seraient encore très éloignées.

Certains avaient parlé de quelques heures voire quelques jours mais le dénouement du dossier Houssem Aouar ne devrait pas être aussi rapide qu’espéré. Que le milieu de terrain de l’OL soit dans le viseur de Nottingham, c’est désormais acquis. L’entourage d’Aouar et le promu anglais ont lancé les discussions et un accord salarial aurait même été trouvé comme annoncé par plusieurs médias. L’international français aurait accepté un contrat courant jusqu’en juin 2027 et pourtant, tout n’est pas encore ficelé. D’après L’Equipe, le pur produit de l’Académie OL s’est certes mis d’accord avec Forrest mais serait toujours hésitant dans son choix.

L'OL demande 15 millions d'euros

Après avoir été annoncé chez tous les grands d’Europe à l’été 2020, Houssem Aouar espérait certainement mieux que le promu anglais quand bien même le NFFC a de grandes ambitions comme en atteste son recrutement XXL. En plus des hésitations du joueur, il reste encore des points de divergences entre l’OL et son homologue d’outre Manche. Malgré un contrat qui se termine dans un an, le club lyonnais ne veut pas vendre encore plus au rabais un joueur dont il en demandait près de 50 millions d’euros il y a encore deux ans. Un chèque de 15 millions d’euros devrait suffire à séduire le board lyonnais mais cette somme, Nottingham Forrest semblerait enclin à la poser. La dernière offre aurait été de 10M€ avec des bonus à la revente. Une proposition rejetée par l’OL.