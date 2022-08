Ada Hegerberg et Eugénie Le Sommer lors de OL – ASSE (crédit : David Hernandez)

Dans la nuit de mercredi à jeudi (2h30), l’OL affronte Chelsea pour le premier match de la Women’s International Champions Cup. En jeu ? Une place en finale contre Portland ou le CF Monterrey.

Après les festivités avec l'OL Reign, place au terrain. Une semaine après avoir battu Saint-Etienne en amical, l’OL va disputer son troisième match de pré-saison cette nuit. A 2h30 (heure française), les Fenottes font leur entrée dans la Women’s International Champions Cup contre Chelsea. Arrivées à Portland il y a trois jours, les Lyonnaises ont pris leurs marques avec la pelouse du Providence Park, découvert la ville américaine et se sont adonnées à quelques activités ludiques concoctées par le staff de Sonia Bompastor.

Mais rien ne remplace le terrain et les coéquipières d’Ada Hegerberg ont à coeur de bien figurer dans cette Women’s International Champions Cup. Face au Chelsea de Kadeisha Buchanan et Ève Périsset, deux anciennes Fenottes, l’OL aura pour mission de décrocher sa place pour la finale du tournoi. Ce sera soit contre les locales des Thorns de Portland soit contre les Mexicaines du CF Monterrey. Pour rappel, le match sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de DAZN et sur Olympique-et-Lyonnais à partir de 2h30.