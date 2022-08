Après un repos forcé le week-end dernier, l’OL va retrouver son quotidien vendredi contre Troyes. Malgré une tactique à peaufiner, Peter Bosz estime que son groupe version 2022-2023 est "meilleur sur bien des points" que celui de la saison dernière.

La gestion d’un match reporté

"Quand tu as une préparation de 5-6 semaines et que tu joues Ajaccio, tu as envie d’enchaîner. Malheureusement, on n’a pas joué le week-end dernier mais je comprends pour la sécurité des joueurs."

Le programme le week-end dernier

"Une opposition entre nous deux fois 45 minutes pour donner du temps de jeu à ceux qui étaient un peu blessés et absents d’Ajaccio. Ça a fait du bien pour quelques joueurs."

Bosz : "Tolisso progresse chaque jour"

De la frustration de ne pas jouer ?

"Pas de frustration. J’aurais aimé jouer à Lorient après une première victoire mais c’est comme ça. Ce n’est pas de la frustration. On a fait un bon match de 90 minutes entre nous. Maintenant, on se prépare pour Troyes."

Les axes d’amélioration

"Quand le championnat reprend, c’est impossible que les équipes soient à 100% que ce soit physiquement et tactiquement. On est encore dans de la préparation. Il faut améliorer notre façon de jouer, que les joueurs continuent à se connaitre entre eux et les petits détails."

Son regard sur Troyes

"Ils ont perdu deux fois. J’ai regardé contre Toulouse, ce n’est pas un début de saison rêvé mais je suis l’entraîneur de l’OL et je dois trouver les leviers pour gagner et enchaîner une nouvelle victoire."

La première titularisation de Riou

"A l’entraînement, pas grand chose n’a changé, il s’est bien entraîné. Etre titulaire, c’est différent que quand tu rentres en cours de jeu. Mais c’est un gardien expérimenté, ce n’est pas un gamin donc il sait ce qu’il doit faire. Avec Rémy (Vercoutre), ils sont en contact et travaillent chaque jour. Tout se passe bien depuis qu’il est là et maintenant il peut montrer à tout le monde."

Bosz : "On a des joueurs plus intelligents"

Les changements par rapport à la saison dernière

"On n’a eu pas mal de problèmes la saison dernière et pas seulement que contre des blocs bas. Il y a plusieurs problèmes. Quand je vois les deux mois de préparation ensemble, on est meilleur sur pas mal de points. On n’a pas beaucoup joué durant la préparation contre des équipes avec un bloc bas, peut-être contre Kiev. Contre ces équipes, ce n’est pas seulement savoir comment tu vas faire pour déstabiliser le bloc mais c’est aussi ton marquage préventif.

On a progressé là-dessus. Il y a des joueurs plus intelligents qui sont là maintenant, des joueurs qui étaient déjà là et qui comprennent mieux ce qu’on leur demande. Malo Gusto ou Castello Lukeba ont un an de plus d’expérience et j’espère qu’ils auront appris de leurs erreurs de jeunesse."

Tolisso titulaire contre Troyes

"Il n’est pas prêt pour 90 minutes mais il est entré 20-25 minutes. Durant l’opposition, il n’a pas fait les 90 minutes mais il prend de plus en plus de minutes. Chaque semaine, il progresse et je lui dirai demain s’il sera titulaire."

Le retour de Caqueret

"Quand tu regardes notre effectif, il y a beaucoup de concurrence au milieu. Maxence est un très bon joueur et il nous a manqué en fin de saison dernière. Cette saison, on a plusieurs options pour le remplacer et les trois positions au milieu."