Absents de l’entraînement mercredi, Sinaly Diomandé et Jérôme Boateng ne devraient pas être disponibles contre Troyes, vendredi (21h). Peter Bosz a évoqué des "raisons médicales" pour expliquer leurs absences.

Que les supporters de l’OL soufflent un grand coup, Malo Gusto sera bien présent vendredi pour la réception de Troyes. Manquant à l’appel lors de l’entraînement matinal de ce mercredi, le latéral droit "était un peu malade mais on pense qu’il sera là jeudi à l’entraînement" selon les dires de Peter Bosz en conférence de presse. Avec le départ de Léo Dubois, Gusto est désormais la seule option pour le poste de latéral droit même si le coach néerlandais avait laissé sous-entendre il y a deux semaines que d’autres joueurs de l’effectif pouvaient évoluer à ce poste.

Diomandé enchaîne les contretemps

Le nom de Sinaly Diomandé était rapidement ressorti mais le défenseur ivoirien enchaîne les pépins. Déjà blessé lors de six derniers mois, Diomandé a vécu une préparation tronquée entre maux de tête et douleurs musculaires. Il ne devrait d’ailleurs pas être disponible pour le match contre Troyes. Également absents de l’entraînement, Sinaly Diomandé et Jérôme Boateng n’étaient pas là pour "raisons médicales" et devraient donc faire l’impasse sur le match de vendredi. Ce devrait être les seuls forfaits en plus d’Anthony Lopes, toujours suspendu.