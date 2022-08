Samuel Umtiti avec le Barça (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Toujours à la recherche d’un club, Samuel Umtiti privilégierait un retour en France et à l’OL. Pour y parvenir, le Barça serait prêt à faire des concessions pour séduire les clubs intéressés.

Depuis le début de l’été, le Barça est une grande énigme au sein du Vieux Continent. Comment un club qui avait annoncé il y a un an ne pas avoir assez d’argent pour prolonger Lionel Messi a pu recruter Robert Lewandowski ou Raphinha douze mois plus tard en versant de grosses sommes ? Mystère surtout que le club catalan n’arrive toujours pas à se débarrasser de ses indésirables. Parmi eux, Samuel Umtiti qui a toujours ses affaires en Catalogne, bien que le club lui a bien fait comprendre qu’il n’était plus forcément le bienvenu. Le défenseur français cherche pourtant à trouver une porte de sortie mais sans succès pour le moment.

Conscient des efforts que fait Umtiti pour trouver une issue favorable, le Barça serait prêt à faire des concessions d’après Sport. Face aux réticences de certains clubs dont l’OL sur le physique du champion du monde 2018, les Blaugrana seraient prêts à compléter une partie du salaire du joueur jusqu’à la fin de son contrat (2026) bien que Umtiti ne soit plus au club. Une stratégie peu commune et qui interpelle mais le Barça cherche très clairement la meilleure solution pour économiser de l’argent. En résiliant son contrat unilatéralement, le Barça devrait verser l’intégralité de son salaire à Umtiti. En choisissant ce prêt déguisé, le club économiserait quelques pécules.

De son côté, Samuel Umtiti rêverait de retourner à Lyon, mais le club français étudie d'autres options et il semble qu'il ne donnerait son accord que s'il ne trouve pas un défenseur central de haut niveau sur le marché. Umtiti veut retourner en Ligue 1 car il est convaincu qu'il peut retrouver sa forme dans un environnement qu'il connaît déjà et où il se sentira soutenu.