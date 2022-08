Ligue 1 : l’effet "ADN OL" se fait sentir sur les abonnements

En choisissant un retour à l’ADN OL cet été, le club lyonnais a réussi à inverser la tendance. Après un exercice chaotique, les retours de Lacazette ou Tolisso ont permis d’attirer plus de monde au Parc OL pour l'exercice en cours.

L’impression visuelle observée lors des différents entraînements ouverts au public et pour les deux matchs de Ligue 1 à domicile n’en était finalement pas une. Malgré une dernière saison chaotique que ce soit dans les résultats avec une non-qualification pour l’Europe ou dans le jeu, l’OL a réussi à inverser la tendance durant l’été. En choisissant un retour de la formation lyonnaise au centre du projet sportif, la direction lyonnaise a tapé dans le mille pour faire oublier l’échec.

Entre les prolongations de contrats de Maxence Caqueret, Anthony Lopes et dernièrement Rayan Cherki couplées aux retours d’Alexandre Lacazette et Coretin Tolisso, l’OL s’est évité une crise institutionnelle bien plus longue sur la durée. Désormais, il règne une vague d’optimisme et d’excitation dans la capitale des Gaules et le club s’en frotte les mains.

Une augmentation de 6% en un an

Avec plus de 48 000 personnes contre Ajaccio et 44 000 contre Troyes, le Parc OL n’a pas fait complètement le plein mais s’est retrouvé bien rempli pour un mois d’août et des affiches contre des clubs censés jouer le maintien. Ces chiffres en augmentation par rapport à août 2021 le sont également dans la campagne d’abonnement.

Au 21 août, elle n’est pas terminée mais l’OL a déjà constaté une évolution positive de 6% par rapport au dernier exercice. Cette saison, dans des chiffres dévoilés par L'Equipe, déjà 20 200 supporters lyonnais ont pris leur carte d’abonnement pour suivre les exploits des hommes de Peter Bosz malgré l’absence de Coupe d’Europe. Un vrai tour de force de la part du club après sa pire saison depuis plus de 25 ans.