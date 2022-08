Alexandre Lacazette après son but contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Encore une fois buteur contre Troyes, Alexandre Lacazette a montré la voie à l’OL. Le leadership du capitaine plait fortement à Sidney Govou.

Comme l’OL, Alexandre Lacazette aime les débuts de matchs dans cette nouvelle saison de Ligue 1. Après avoir rapidement trouvé le chemin du but sur penalty contre Ajaccio pour son retour au Parc OL, le capitaine lyonnais a remis ça vendredi soir contre Troyes. Lisant bien une passe en retrait d’Adil Rami, Lacazette a inscrit le but le plus rapide de sa carrière avec son club formateur après seulement deux minutes et neuf secondes et mis l’OL sur les bons rails.

Si la connexion avec ses nouveaux coéquipiers restent encore à parfaire à l’image de cette incompréhension avec Tetê en deuxième période, le numéro 91 assume très clairement son rôle de capitaine. Entre protestation envers l’arbitrage, encouragements et conseils, Alexandre Lacazette ne passe pas ses matchs à attendre les ballons dans la surface.

Memphis leader à sa manière

Une attitude qui plait dans les travées de Décines mais aussi chez les anciens. "Je suis un fan d’Alexandre Lacazette. Il apporte quelque chose de différent. Il n’a pas tout bien fait, mais ça faisait longtemps que je n’avais pas vu un attaquant comme ça à Lyon, s’est enthousiasmé Sidney Govou dans les colonnes du Progrès. Je préfère que les jeunes de centre de formation s’identifient à Lacazette plutôt qu’à Memphis. C’est rassurant pour les jeunes qui vont arriver chez les pros."

Entre un joueur bien plus présent dans le travail collectif et notamment défensif et un soliste comme pouvait l’être Memphis Depay, le différentiel est grand. Néanmoins, ça n’empêchait pas l’attaquant néerlandais d’être décisif (76 buts en 178 matchs) et leader à sa manière également.