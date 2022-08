Des 131 buts d'Alexandre Lacazette avec l'OL, le dernier en date inscrit vendredi soir contre Troyes (4-1) est donc le plus rapide. Après seulement 2 minutes et 9 secondes, l'avant-centre a bénéficié de la passe involontaire à son égard d'Adil Rami pour ouvrir la marque.

Il n'est plus qu'à un but de Serge Chiesa

Jamais il n'avait marqué aussi tôt dans une rencontre avec le maillot de l'Olympique lyonnais sur le dos, et ce toutes compétitions confondues. Avec 131 réalisations, l'attaquant se rapproche encore un peu plus du podium des meilleurs buteurs de l'histoire du club.

Serge Chiesa (3e, 132 buts au compteur) pourrait même être égalé très vite, possiblement à Reims dimanche prochain lors de la 4e journée de Ligue 1.

2 - Alexandre Lacazette a marqué après 2 minutes et 9 secondes de jeu contre Troyes, le but le plus rapide de sa carrière avec Lyon toutes compétitions confondues. Flash. #OLESTAC pic.twitter.com/IH46sa93uX

— OptaJean (@OptaJean) August 19, 2022