Avec trois buts en deux matchs, Lindsey Horan a survolé la Women’s International Champions Cup. La milieu de l’OL a été logiquement élue meilleure joueuse du tournoi.

Elle a d’abord joué les guides touristiques dans Portland avant de jouer ce rôle sur le terrain. Prêtée pour deux saisons par les Thorns, Lindsey Horan a profité de son retour dans la ville de l’Oregon pour se mettre en évidence. Régionale de l’étape dans la tournée américaine de l’OL, l’air américain a donné des ailes à Horan dans cette Women’s International Champions Cup. Quand les Fenottes ont été dos au mur contre Chelsea en demi-finale, l’internationale américaine s’est chargée de remettre tout le monde sur le droit chemin avec un coup-franc en pleine lucarne.

MVP de la finale également

Dans la finale remportée par les Lyonnaises ? Lindsey Horan a tout simplement marché sur l’eau avec un doublé dont une jolie volée sur un centre de Melvine Malard. Arrivée à l’OL diminuée physiquement à cause d’un problème au genou, la numéro 26 lyonnaise semble être en pleine possession de ses moyens malgré un été et des vacances écourtés. Ovationnée par son public du Providence Park qu’elle connait bien, Lindsey Horan a logiquement été élue meilleure joueuse du tournoi grâce à ses trois buts, sa finesse technique et son abattage.