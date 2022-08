Buteur à Saint-Etienne, Kitala voulait "rendre fiers" les supporters de l'OL

Transféré cet été à Le Havre, Yann Kitala a participé à la démonstration havraise contre Saint-Etienne (6-0). L’ancien attaquant de l’OL a eu une pensée pour son club formateur.

Il n’y aura pas de derby contre Saint-Etienne cette saison pour l’OL, mais le voisin stéphanois n’est jamais bien loin. Après Romain Hamouma avec Ajaccio, Jessy Moulin a lui aussi eu droit à un "chaleureux" accueil vendredi soir lors de sa venue avec Troyes. Les supporters du virage sud n’ont pas eu la mémoire courte au moment de se rappeler du passer de l’ancien gardien des Verts qui, en prenant place sur le banc troyen, s’est évité quelques broncas. Et quand bien même, l’OL profite de son week-end après une franche victoire contre Troyes (4-1), la rivalité revient malgré tout.

Kitala : "Ça me tenait à coeur"

Quand des banderoles pour protester contre les chaussures vertes portés par certains lyonnais ont été déployés au Parc OL, Yann Kitala s’est rappelé sa formation lyonnaise. Formé à l’Académie, l’attaquant a rejoint Le Havre cet été après un passage à Sochaux et il ne s’est pas fait prier pour régler la mire à Geoffroy Guichard. Dans le festival offensif havrais (6-0), l’ancien Lyonnais a marqué et a dédicacé ce but à tous les supporters de l’OL. "J'en parlais avec mes amis. Ça me tenait à coeur de marquer ici pour rendre fiers les supporters lyonnais, a-t-il déclaré sur beIN Sports. Je leur fait un coucou et je suis très content d’avoir marquer ici."

A ceux qui penseraient que le derby est désormais une affaire qui s’écrit au passé depuis la relégation des Verts en Ligue 2, elle ne le sera jamais.