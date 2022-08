Ligue 1 : l’OL n’apprécie guère les déplacements à Reims

Wout Faes et Lucas Paqueta lors de Reims – OL (Photo by FRANCOIS NASCIMBENI / AFP)

Vainqueur de ses deux premiers matchs, l’OL veut poursuivre sur sa bonne lancée à Auguste Delaune à Reims. Un stade qui ne réussit pas forcément aux Lyonnais ces dernières saisons.

Peter Bosz l’a répété vendredi après le match contre Troyes, il ne veut plus parler de la saison dernière, lui qui a rapidement tourné la page de cet exercice chaotique. Pourtant, dimanche (17h05), en entrant sur la pelouse d’Auguste Delaune, l’entraîneur de l’OL se rappellera très certainement du déplacement d’il y a quelques mois. Le nul (0-0) concédé à Reims avait été le parfait exemple de ce qui n’avait pas fonctionné dans le club lyonnais. Face à un bloc bas, les joueurs avaient trimballé le ballon de gauche à droite, sans jamais vraiment trouvé l’ouverture et quand ce fut le cas, Moussa Dembélé avait raté le cadre à dix centimètres du but.

Une seule victoire en 8 matchs de Ligue 1

Des mauvais souvenirs pour l’OL et Peter Bosz qui, passablement énervé par l’arbitrage, avait rejoint les vestiaires dès la première période. Voir les septuples champions de France en difficulté à Reims n’est finalement pas une surprise, avec une tendance à la négative pour ces déplacements en Champagne. Avant dimanche, l’OL reste sur cinq matchs sans la moindre victoire à Delaune (3 nuls et deux défaites). Il faut remonter à 2015 pour voir les Lyonnais repartir avec les trois points suite à une victoire 4-2. Une éternité que l’OL aimerait bien ne pas poursuivre cette mauvaise série pour engranger encore le maximum de points.