Après OL - Ajaccio (2-1), Sidney Govou a encore des doutes

La victoire de l'OL contre Ajaccio vendredi n'a pas écarté tous les doutes. L'ancien attaquant Sidney Govou s'interroge notamment sur les capacités physiques du groupe.

Comme on pouvait s'y attendre, le premier match officiel de la saison de l'OL n'a pas levé tous les doutes issus d'une mauvaise saison 2021-2022. Vainqueur 2 à 1 d'Ajaccio vendredi, l'Olympique lyonnais a encore montré des lacunes dans certains domaines. Sidney Govou en a surtout pointé précisément un du doigt. "Je retiens avant tout la victoire. Une première rencontre n’est jamais évidente et l’important était de gagner au regard des ambitions pour cette saison. Si on se penche sur le contenu, on en revient à la question que je me posais déjà l’année dernière. Est-ce que physiquement, les joueurs sont adaptés à faire ce que le coach demande, et notamment dans le pressing", s'interroge l'ancien Rhodanien dans Le Progrès.

"Je me pose des questions"

Il poursuit, évoquant en particulier la préparation mise en place par Peter Bosz et son staff. "J’entends bien que c’est le début de saison. Mais je connais un peu la façon de fonctionner qui repose sur le travail avec le ballon. Je ne suis pas un expert, mais je pense que ce concept de préparation intégrée ne te permet pas de te faire mal sur le terrain si tu n’y es pas habitué, estime-t-il. Quand je vois qu’il y a un entraînement léger samedi, rien le dimanche, peu de séances doublées, je me pose des questions."