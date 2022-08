OL - Ligue 1 : Tetê décisif à 6 reprises sur ses 5 derniers matches

Malo Gusto et Tête (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Depuis qu'il a posé ses valises dans le Rhône, Tetê sait se montrer décisif. En trouvant la faille contre Ajaccio (2-1) vendredi, le Brésilien compte désormais deux buts et quatre passes décisives sur ses cinq dernières apparitions en Ligue 1.

Il est le premier buteur de la campagne 2022-2023 de Ligue 1. Vendredi dernier contre Ajaccio (2-1), Tetê a ouvert le score au Parc OL sur un service d'Alexandre Lacazette, avant d'obtenir un pénalty que le capitaine lyonnais s'est empressé de transformer. En se montrant décisif à deux reprises, le Brésilien a prouvé qu'il comptait bien repartir sur les mêmes bases que ses premiers mois dans le Rhône. Arrivé en mars en provenance du Shakhtar Donetsk, l'attaquant s'est immédiatement adapté au championnat de France, alors qu'il sortait de longues semaines sans avoir pu jouer au football en raison de la guerre en Ukraine. Pour son premier match à Lyon, l'ailier de 22 ans s'est illustré par un superbe enchaînement contre Angers (3-2), seulement deux minutes après son entrée en jeu, pour inscrire le pion de la victoire.



2 buts et 4 passes sur ses 5 derniers matches en Ligue 1

Et il ne s'est pas arrêté à cette belle promesse. Au cours des quatre dernières journées de championnat, Tetê a été décisif à chaque fois que du temps de jeu lui était accordé. D'abord face à Marseille et Metz, en offrant deux caviars à Moussa Dembélé, avant d'être buteur et passeur contre Nantes (3-2) puis une nouvelle fois passeur pour son dernier match à Clermont (1-2). De quoi pousser l'OL à s'activer cet été pour prolonger son prêt d'une saison supplémentaire, grâce au dispositif mis en place par la FIFA permettant aux joueurs évoluant dans un club ukrainien ou russe de jouer ailleurs.

En ajoutant son but contre le club corse en ouverture du nouveau championnat, l’international brésilien U23 est désormais à deux buts et quatre passes décisives sur ses cinq derniers matches de Ligue 1. Au total, il a trouvé la faille à trois reprises et délivré cinq passes décisives en 12 matches officielles avec le club rhodanien depuis son arrivée. Les dirigeants lyonnais, qui aimeraient bien l'enrôler définitivement à l'issue de son prêt, doivent encore trouver un accord avec la formation ukrainienne.