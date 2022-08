Mercato : Umtiti (ex-OL) pourrait quitter Barcelone d'ici la fin de la semaine

Samuel Umtiti (Photo by Pau BARRENA / AFP)

L'histoire entre Samuel Umtiti et Barcelone pourrait bientôt prendre fin. Le défenseur serait sur le point de quitter le Barça.

Depuis plusieurs semaines, il est acquis que l'avenir footballistique de Samuel Umtiti s'inscrit loin de Barcelone. Contractuellement lié au club jusqu'en 2026, le défenseur central devrait partir libre après une rupture de son contrat. Selon le média radio Cope et son journaliste Victor Navarro, cela pourrait intervenir d'ici vendredi, avant le début du championnat espagnol.

Poussé vers la sortie par le club

Avant cela, le Barça et le champion du monde 2018 doivent encore se mettre d'accord sur le paiement de son salaire. Plus considéré en Catalogne, Umtiti n'a pas pris part au Trophée Gamper dimanche, moment choisi par les Catalans pour présenter l'effectif aux supporteurs. Son président a d'ailleurs déclaré ce même jour "Umtiti et Braithwaite ont compris que le mieux était d'aller jouer pour une autre équipe. Leurs contrats ont toujours été respectés mais le moment est venu où ils doivent faire un pas en avant."

Le future destination dans l'ancien joueur de l'OL n'est pas connue.