Lorient - OL : le stade du Moustoir réussit bien aux Lyonnais

Dimanche, Lyon ira défier Lorient pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Au stade du Moustoir, l'OL s'est déjà imposé à huit reprises, pour cinq matches nuls et seulement quatre défaites.

Sans Anthony Lopes, suspendu, le groupe de Peter Bosz ira à Lorient, ce week-end, pour confirmer son premier succès acquis en Ligue 1. Pour retrouver les prémices d'un duel entre Lyonnais et Merlus, il faut remonter 24 ans en arrière. Au mois d'août 1998, l'Olympique lyonnais se déplacait au stade du Moustoir pour le compte de la 3e journée de championnat. Sur la plus petite des marges, l'OL s'était imposé face au FC Lorient grâce au but de l'attaquant suisse, Marco Grassi, juste avant l'heure de jeu. Depuis ce premier succès, Lyon a pris ses habitudes en Bretagne. En 17 rencontres disputées à l'extérieur, le club lyonnais est sorti vainqueur à huit reprises, pour cinq matches nuls et seulement quatre défaites.

Un carton à Lorient la saison dernière

La saison passée, lors de la 27e journée du championnat, ce déplacement avait été un franc succès (1-4) pour la formation rhodanienne. Fraîchement arrivé dans le Rhône, Romain Faivre s’était offert un doublé pendant que Moussa Dembélé et Karl Toko-Ekambi y étaient allés de leur but. En prenant en compte les matches à Gerland, puis au Parc OL, la confrontation tourne largement à l'avantage de Lyon. En 33 oppositions, les Lyonnais ont affirmé leur domination 18 fois, pour neuf égalités et six revers, comme l'indique le site OLPasséPrésent. Dimanche à 13 heures, ces deux clubs se retrouveront pour un 34e duel.