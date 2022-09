OL : l'entraînement des Fenottes ouvert au public le 28 septembre

En marge de la réception de Rodez, le 1er octobre, les joueuses de l’OL vont s’entraîner face à leurs supporters. La séance collective sera ouverte au public le 28 septembre à 18h30.

Les supporters des Fenottes commençaient à s’impatienter. Eux qui sont habitués à pouvoir être au plus près des joueuses lyonnaises n’ont rien à se mettre sous la dent depuis le 1er septembre et un entraînement ouvert au public. Cette attente prendra fin la 28 septembre prochain à 18h30 avec une nouvelle séance qu’il sera possible de suivre au plus près des terrains au centre d’entraînement de l’OL.

En attendant de voir les joueuses de Sonia Bompastor préparer la réception de Rodez, le 1er octobre prochain (14h30), les supporters lyonnais ont déjà pris rendez-vous dimanche à 15h. Après la victoire à Reims, les Fenottes vont évoluer pour la première fois de la saison à domicile contre Soyaux.