Ligue 1 : Kylian Mbappé (PSG), bourreau de l’OL

En faisant face à l’OL dimanche, Kylian Mbappé retrouve l’une de ses proies favorites. Sur les 11 matchs joués, l’attaquant a inscrit 8 buts et peut se rapprocher de Michel Platini (10 buts).

Depuis la défaite à Monaco, beaucoup se demandent à quelle sauce va être mangé l’OL dimanche au Parc OL. S’étant incliné à deux reprises, le club lyonnais reçoit le PSG (20h45) et il y a meilleure confrontation pour chercher à retrouver de la confiance. Au sein du club lyonnais, l’espoir d’un résultat positif prédomine mais seul le terrain livrera ses vérités. Quand l’OL est en crise de confiance, en face, c’est tout le contraire. Avec 19 points et un statut d’invaincu, le PSG déroule dans ce début de saison sous l’impulsion de Neymar (8 buts et 6 passes) et de Kylian Mbappé (7 buts).

Un quadruplé en 2018 au Parc des Princes

Dans l’ombre du Brésilien, l’attaquant français va faire face à l’une de ses victimes favorites en Ligue 1. Depuis ses débuts en professionnels, Mbappé a trouvé le chemin des filets à 8 reprises contre l’OL, dont un quadruplé lors de la saison 2018-2019. Le tout en 11 matchs. S’il vient à tromper Anthony Lopes dimanche au Parc OL, Mbappé se rapprochera de Michel Platini, joueur ayant le plus marqué contre le club lyonnais (10) d'après Opta. A Décines, tout le monde espère surtout qu’il restera muet, comme lors des deux dernières oppositions.