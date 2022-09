OL - PSG : déplacement encadré pour les supporters parisiens

Face à la vague de violences qui touche le football français ces derniers jours, la préfecture du Rhône a pris un arrêté encadrant le déplacement des supporters du PSG. Ils n'auront pas le droit de circuler en centre-ville dimanche et auront l’obligation d'un déplacement collectif en bus.

Quand tous les regards sont tournés vers Marseille, ce mardi, avec le déplacement des supporters de l’Eintracht Francfort, la préfecture du Rhône a pris ses dispositions en vue d’OL - PSG, dimanche 20h45. Comme on pouvait s’en douter avec les débordements observés ces derniers jours en Coupe d’Europe, le préfet, Pascal Mailhos, a pris un arrêté interdisant la "circulation et le stationnement sur la voie publique pour les supporters parisiens dans le centre-ville de Lyon." Des dispositions prises à cause de l’antagonisme entre supporters parisiens et lyonnais suite aux affrontements en septembre 2021 pour PSG - OL puis à Charléty lors de Paris FC - OL en Coupe de France.

En ce qui concerne la rencontre de la 8e journée de Ligue 1, le parcage visite a été limité à 1000 supporters du PSG qui devront suivre des règles bien précises. L’arrivée au Parc OL devra se faire "sous l’obligation de déplacement collectif en bus organisé par une association reconnue et placé sous escorte policière. Pour les supporters parisiens de la région, il sera obligatoire d’être en possession des contremarques permettant l’accès au stade."