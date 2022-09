Ligue 1 : l’OL aime tenir tête au PSG au Parc OL

Damien Da Silva et Kylian Mbappé lors d’OL – PSG (Photo by Jeff PACHOUD / AFP)

Depuis son entrée au Parc OL, l’OL est l’équipe qui pose le plus de problèmes au PSG hors de ses bases en Ligue 1. En sept matchs joués à Décines, le club lyonnais s’est imposé à trois reprises.

En ces temps moroses du côté de Lyon, l’heure est à reprendre quelque peu espoir. Après les deux défaites à Lorient et Monaco, l’OL va retrouver ses terres dimanche (20h45). Au contraire de ses déplacements aux quatre coins de la France, le club lyonnais est pour le moment irréprochable au Parc OL. Avec huit victoires de suite à Décines, les Lyonnais ont refait de leur antre une forteresse quasi imprenable. Ils seraient bien avisés de continuer sur leur lancée alors que se profile l’ombre du PSG. Avec les deux défaites de la semaine passée, la confiance n'est pas franchement maximale et la passe de trois revers de suite pointe le bout de son nez face au champion sortant et actuel leader.

Pour beaucoup, la question est avant tout de savoir à quelle sauce va être mangé l’OL face aux coéquipiers de Neymar, qui marche sur l’eau en ce début de championnat. Pourtant, la perspective de ce match de prestige, presque une faille spatio-temporelle dans notre chère Ligue 1, peut aussi être l’occasion de frapper un coup. Historiquement, le club lyonnais a souvent trouvé les ingrédients pour tenir tête à ce PSG version Qatar.

Depuis son entrée au Parc OL, le club septuple champion de France s’est imposé à trois reprises (pour 3 défaites) et reste sur un nul (1-1) la saison dernière. Avec un moyenne de 1,43 point par match, l’OL est le club qui pose le plus de problèmes au PSG à l’extérieur en championnat depuis 2016. Dimanche, même si l’espoir d’un succès guide les supporters au plus profond d'eux, ressortir avec un point aura presque le goût d’une victoire.