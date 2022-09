Malo Gusto (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Après deux défaites de suite, l’OL se retrouve confronter à un défi de taille. La réception du PSG pourrait pousser le club lyonnais à s’incliner une 3e fois. Néanmoins, Malo Gusto compte sur le prestige de l’affiche pour retrouver le droit chemin.

L’OL n’avait plus connu ça depuis la fin septembre - début octobre 2019. A l’époque, le club lyonnais s’est incliné deux fois de suite en Ligue 1 et occupait une 17e place. Sylvinho avait été limogé dans la foulée mais que Peter Bosz se rassure, la fin de son aventure ne devrait pas être pour cette semaine. Cinquième du championnat, l’OL surfe certes sur son début de saison abordable mais il n’est pas déjà hors course.

D’ailleurs, après Monaco, l’heure n’était pas à se morfondre mais plutôt à relever la tête. "On a su avoir des occasions, ce sont surtout les phases arrêtées qui nous ont posé problème, a constaté Malo Gusto sur la chaîne du club. On est conscient qu'il y a des gros matchs qui arrivent. Donc il faut tout de suite switcher et être concentré sur les prochains matchs."

Un match de prestige pour se relancer ?

Il faudra se remettre dans le droit chemin très rapidement avec la réception du PSG, dimanche. Une affiche de prestige qui, vu la dynamique actuelle des hommes de Peter Bosz, n’est peut-être pas la bienvenue. A moins qu’elle ne transcende les Lyonnais. "Le PSG ? C'est un grand rendez-vous, comme dimanche. On n'a pas su prendre les trois points à l'extérieur, il va falloir les prendre à la maison le week-end prochain contre Paris."

Incapable de s’imposer à l’extérieur depuis le début de la saison, l’OL a au moins réussi à faire carton plein au Parc OL. Seulement, dimanche, l’adversaire sera tout autre que ceux affrontés depuis le 8 août…