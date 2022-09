OL : Peter Bosz, stop ou encore ?

Après un début de saison prometteur, l’OL vient d’enchaîner deux défaites de suite à l’extérieur. Les critiques se sont intensifiées contre Peter Bosz mais l’entraîneur est-il vraiment le coupable numéro 1 ?

Depuis quelques semaines voire même depuis son arrivée, certaines voix s’élèvent contre Peter Bosz. Ce ne sont pas les deux défaites à Lorient et Monaco qui les ont faites redescendre. Après un début de saison prometteur au moins sur le plan comptable, l’OL a été rattrapé par la réalité du terrain et d’adversaires plus coriaces qu’Angers ou Troyes. En l’espace d’une semaine, le club lyonnais et son entraîneur ont recommencé à vivre ce qui était présent pendant toute la saison dernière. Une difficulté qui n’est plus à décrire à l’extérieur et des prestations qui donnent l’impression que l’OL peut flancher à n’importe quel moment.

A Monaco (2-1), les Lyonnais ont subi leur deuxième défaite de suite en championnat, la deuxième hors de leurs bases. Cette série négative, ils ne l’avaient plus connue depuis trois ans sous le règne de Sylvinho. Malgré un discours séduisant et un charisme qui avait conquis le peuple lyonnais, la tête du Brésilien n’avait pas résisté. En sera-t-il de même pour Bosz ? Sans se mouiller, la réponse est non, les circonstances étant différentes. Quand Sylvinho, amené sur le banc par Juninho, a été débarqué, l’OL pointait à la 17e place. Bien loin de son classement actuel, que beaucoup voit comme tronqué mais qui est bien là. "C’est aller vite en besogne parce que l’OL reste 5e même si le calendrier était favorable, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. C’est rapide de le mettre sur la sellette. On l’a déjà dit mais avec le début de saison, le club s’est acheté une patience et le classement est là pour le prouver."

Dominer n'est pas gagner

La culture de l’instant pousse à se poser la question de l’avenir à court terme de Peter Bosz. Néanmoins, cette réflexion n’est pas le fait d’un simple double revers de suite. Elle est là depuis des mois et une 8e place la saison dernière, pire classement de l’OL depuis 25 ans. Quand Bruno Genesio ou Rudi Garcia se sont attirés les foudres des supporters, Peter Bosz a gardé un certain crédit, bien aidé par les beaux discours et ce constat qu’il n’avait peut-être pas toutes les armes pour mettre en place son projet.

L’été a redistribué les cartes avec un recrutement ciblé malgré quelques ratés comme en défense centrale ou le non-replacement de Lucas Paquetà. Pourtant, après 7 journées, rien n’a vraiment changé. L'OL fait le jeu mais continue d'avoir cette domination stérile qui empêche d'être vraiment rassuré durant 90 minutes. Comme déjà dit, il y a un vrai paradoxe chez le Néerlandais avec de beaux constats et peu de solutions. C'est avant tout sur ce point que les suiveurs sont agacés. "C’est un très bon analyste. Il pourrait être consultant. Faire constat, c’est bien mais il faut trouver des solutions, a poursuivi l’ancien gardien de l’OL. Mais entre ce qui était annoncé entre la qualité de jeu, la philosophie, on est loin du compte. On s’ennuie, c’est très stéréotypé, souvent la même chose. Au-delà de Bosz, tu peux mettre n’importe qui, les maux sont toujours les mêmes : détermination, aspect mental, les efforts pour récupérer ensemble. Le mal est beaucoup plus profond que Bosz."

A Monaco, plus qu’à Lorient, l’OL n’a pas fait un mauvais match, il s'est simplement fait avoir par un manque de détermination défensive et une inefficacité offensive. Après la rencontre, Jean-Michel Aulas n’a pas hésité à mettre en avant la supériorité lyonnaise dans les statistiques sur le Rocher. Mais ce n'est pas nouveau entre dominer et gagner, il y a une différence de taille. Elle se résume à trois points et la semaine dernière, c’est bien ce qui a manqué à l’OL qui pointe désormais à 6 longueurs de la tête. "L’équipe a la possession, a les occasions malgré qu’on s’ennuie dans le jeu. On n’a pas vu de réelles évolutions par rapport à la saison dernière. On l’a défendu parce qu’il n’avait pas un effectif pour sa philosophie. Dès qu’il y a un peu d’adversité comme face à Lorient et Monaco, on est défaillant."

Pas encore en danger après le PSG ?

Suite à la défaite à Lorient, Peter Bosz avait décidé de densifier son milieu de terrain pour répondre au défi physique des Monégasques. Avec Lepenant, Tolisso et Caqueret, l’utilisation des trois a été à contre-emploi et sans liant avec Alexandre Lacazette. Le capitaine n’a pas manqué de faire part de sa frustration à certains moments, levant les bras de ne pas avoir été servi dans le bon tempo ou tout simplement pas servi du tout. Après les sourires du début de saison, les mines sont déconfites après cette semaine ratée sans pour autant qu’il y ait de fracture interne. Néanmoins, malgré l’apport d’expérience que peut avoir le numéro 10 ou Corentin Tolisso, le message tactique ne semble toujours pas passé quand le niveau s’élève et c’est bien là le problème car "un coach est là pour fédérer et doit créer les conditions de l’objectif commun. Si les joueurs ne mettent pas en pratique ses principes de jeu, c’est qu’il y a un problème."

Le football champagne promis à l’été 2021 est encore bien loin et le crédit de Peter Bosz est clairement en train de s’effriter. Dimanche, se présente le PSG au Parc OL. Le spectre d’un troisième revers de suite plane au-dessus de Décines. En Principauté, Peter Bosz ne "s’estimait pas sous pression". A-t-il raison ? A-t-il tort ? Le match de prestige contre le club parisien est presque une parenthèse dans ce championnat et ne devrait pas avoir vraiment d’incidence sur l’avenir du coach, qui reste malgré tout 5e de Ligue 1. A condition qu’une défaillance collective et un revers des plus dérangeants face aux supporters ne viennent tout remettre en cause durant la trêve. En prenant la parole sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas a indirectement montré qu'il y avait péril en la demeure.