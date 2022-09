OL : Peter Bosz vole au secours de Thiago Mendes

Vendredi, les erreurs de Thiago Mendes ont occupé une large partie de la conférence de presse. Visiblement agacé, Peter Bosz a réitéré sa confiance au Brésilien.

Il s’y attendait sûrement mais ça ne l’a pas empêché d’être particulièrement agacé en voyant que les question sur le sujet trainaient en longueur. Ce vendredi, la conférence de presse de Peter Bosz a tourné pendant une majeure partie autour de la prestation de Thiago Mendes à Lorient. Le Brésilien a d’ailleurs été noté comme le flop de la rencontre par Olympique-et-Lyonnais. Pointé du doigt à la sortie de cette défaite, Mendes a surtout vu son positionnement en défense centrale être remis en cause. Ce qui ne devait être que passager la saison dernière est finalement devenu la norme.

Cette incompréhension autour du joueur brésilien, Peter Bosz ne la comprend pas, lui qui estime que "c’est trop facile de ne regarder que lui parce qu’il a fait une erreur." Comme après la défaite en Bretagne, l’entraîneur de l’OL a avoué les erreurs de Thiago Mendes mais a une nouvelle fois apporté son soutien. "Est-ce que Thiago Mendes a mal joué avant hier ? Oui. Il a fait des fautes qu’il n’aurait pas dues. Est-ce qu’il peut bien jouer sur ce poste-là ? Absolument. Ce sont deux choses différentes, a assuré le coach lyonnais. On a vu cette saison mais aussi la saison dernière, qu’avec lui, on n’a pris peu de buts et d’occasions contre nous. Encore une fois, il a fait des erreurs à Lorient, tout le monde l’a vu, lui le premier. Mais est-ce qu’il est capable de bien le faire ? Oui."

Interrogé sur le positionnement de Thiago Mendes en défense, Peter #Bosz maintient sa confiance au Brésilien pic.twitter.com/VGWpn4dThk — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) September 9, 2022

A ceux qui attendaient de voir Sinaly Diomandé être propulsé dans le onze de départ dimanche contre Monaco, il faudra certainement passer son tour. L’avenir de Thiago Mendes passe toujours par l’arrière et ça ne semble pas prêt de changer. Relancé pendant quelques minutes sur le sujet et notamment cette intervention illogique sur le deuxième but de Lorient, Peter Bosz a balayé l’idée que Mendes n’était pas fait pour être défenseur à cause d’une réflexion de milieu de terrain. Une question qui l’a fortement dérangé.

"Quand un 6 fait cette erreur, ça reste la même erreur. Anthony est complètement libre derrière lui. Quand un milieu de terrain a un défenseur qui est complètement libre derrière lui, il faut jouer sur ce défenseur. Il ne faut pas dribbler à cet endroit et il le sait. Avec le ballon long, il est bien placé, il a utilisé son corps donc je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas plus simple. Ca n’a rien à avoir avec un milieu défensif. Si un attaquant fait ça, ça reste une grosse erreur."

Fidèle à la ligne de conduite qu’il avait adoptée avec Karl Toko Ekambi il y a quelques semaines, Peter Bosz défend bec et ongles son milieu reconverti défenseur. En s’entêtant, il force surtout l’ancien Lillois à être irréprochable dimanche à Monaco.