OL : Romain Faivre "attend ce déclic"

En difficulté contre Lorient, Romain Faivre n’est pas satisfait de son début d’aventure à l’OL. Le milieu de terrain attend un déclic qui viendra avec l’enchaînement des matchs.

Il fait partie de ces joueurs dont on attend beaucoup à l’OL. Recruté 18 millions d’euros à l’hiver dernier, Romain Faivre est sur courant alternatif depuis son arrivée. Après avoir été "vendu" comme un ailier pour occuper le couloir droit de l’attaque, l’ancien Brestois a été relégué sur le banc avec l’arrivée de Tetê avant d’être mis en avant comme un remplaçant naturel de Lucas Paquetà. Bourlingué à droite, à gauche depuis six mois, Faivre a du mal à enchaîner mais compte bien se fixer à ce poste de milieu de relayeur.

"Je peux jouer à plusieurs postes mais là ou je me sens le mieux, c’est en 8, a-t-il avoué en conférence de presse. On a eu une discussion avec le coach au début de la saison. On a décidé de faire les choses comme ça. S’il me demande de jouer à gauche, à droite, je le ferai. J’ai du volume, j’aime bien attaquer, j’aime bien défendre, je n’aime pas rester bloqué sur un côté."

Faivre : "Je me sens mieux en 8 que sur le côté"

Avec seulement trois buts dont un doublé contre Lorient la saison dernière et une passe en 22 matchs, Romain Faivre est loin de son niveau affiché avec le Stade Brestois et qui avait tapé dans l’oeil de la cellule de recrutement lyonnaise. Trop mou pour certains, pas assez décisif pour d’autres, un déclic est attendu chez le natif d’Asnières-sur-Seine. A 24 ans, il est sur la même longueur d’ondes que ses détracteurs au moment de faire le bilan même s’il voit des jours meilleurs arriver. "J’attends aussi ce déclic. J’espère qu’il va arriver le plus vite possible. J’ai vécu un début de saison tronqué avec des blessures. Je suis revenu il y a deux semaines. Le match de Lorient est un petit hic mais je revenais. En enchaînant les matchs, je vais reprendre des jambes."

S’il assure que la "concurrence au milieu nous tire vers le haut et pousse à être meilleur pour jouer", Romain Faivre est bien conscient qu’avec la densité, il ne peut se permettre d’être dans la neutralité. Comme son équipe, le milieu veut relever la tête dès Monaco.