OL : Tetê a soigné ses statistiques à Lorient

Auteur de la passe décisive sur le but d’Alexandre Lacazette, Tetê continue de soigner ses statistiques. A défaut d’être vraiment rayonnant sur le terrain, le Brésilien se montre décisif.

C’est un cas qui interroge, interpelle. Lors du retour de Tant qu’il y aura des Gones, lundi, nombreux sont ceux à s’être demandés pourquoi Tetê ne faisait pas partie des tops du début de saison. Statistiquement, l’ailier brésilien ne peut guère faire mieux. Sur les six premiers matchs de la saison lyonnaise, Tetê a trouvé le chemin des filets à quatre reprises et sa percussion ainsi que son décalage vers Alexandre Lacazette contre Lorient ont porté à deux son total d’offrande. Oui mais voilà, dans le jeu, tout n’est pas encore parfait.

6 buts et 7 passes en 15 matchs

S’il a été l’un des seuls à porter le ballon et gagner des mètres balle au pied en première mi-temps contre Lorient, Tetê reste sur courant alternatif et Peter Bosz n’avait pas manqué de le souligner face à Troyes, après un doublé. "Pour moi, il a été juste OK. Il peut faire encore mieux" En demande-t-on trop à l’ancien joueur du Shakhtar ? Désigné comme un "top joueur" par Alain Caveglia sur le plateau de TKYDG à la fin de la saison dernière, le Brésilien impliqué dans 13 buts lors de ses 15 premiers matches avec Lyon en Ligue 1 (6 buts, 7 passes). Aucun joueur n’affiche un meilleur bilan à ce stade avec l’OL depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Pourtant, dans l’impression visuelle, Tetê est comme l’OL. Tout le monde sait qu’il peut faire mieux.