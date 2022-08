OL : Tetê, le facteur X

Cet été, l’OL a recruté Lacazette, Tolisso ou encore Tagliafico, mais également conservé en prêt Tetê. Sur la lancée de sa fin de saison dernière, le Brésilien apparaît comme le joueur capable de créer des différences pour l’Olympique lyonnais.

Il est de ceux dont leur surnom leur sied comme un gant. Mateus “Furacão” Tetê, autrement dit “l’ouragan”, emporte effectivement tout sur son passage, et notamment ses adversaires, depuis son arrivée à l’OL en mars dernier. Sur ses cinq mois dans le Rhône, l’ailier a modifié le visage offensif de l’Olympique lyonnais, apportant sa faculté à éliminer en un contre un, sa vitesse, ses dribbles et sa qualité technique.

Mais ce n’est pas tout puisqu’à ce bagage, il ajoute également un côté décisif qui ne gâche rien. En Ligue 1, le Brésilien compte cinq buts et six passes décisives en onze rencontres, dont trois réalisations, une offrande et un penalty provoqué lors des deux matches de 2022-2023. Un bilan qui confirme le bon choix pour l’instant de l’avoir fait venir pour la fin du précédent exercice, et d’avoir ensuite prolongé son prêt. "J'ai été très heureux de pouvoir arriver à Lyon. J'ai toujours dit que je voulais rester. Tout le monde autour de moi travaille pour que je puisse prolonger au-delà de cette année de prêt, avait-il assuré en juillet dernier. Vous avez ma parole, je veux rester ici et continuer l'aventure avec l'OL."

Un profil assez unique dans l'effectif

Cet été, Tetê fait partie des 6 recrues rhodaniennes, avec Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Nicolas Tagliafico, Rémy Riou et Johann Lepenant. De par son profil, il diffère énormément des autres éléments de l’effectif. Ses percussions amènent de la variété aux attaques lyonnaises. On a d’ailleurs déjà pu remarquer que la connexion avec le capitaine commençait à fonctionner assez bien, à l’image de son but contre Ajaccio lors de la première journée. “Corentin et Alexandre sont des très grands joueurs. Je suis sûr que l'on va très bien s'entendre sur le terrain et que l'on va faire tout le travail nécessaire pour remporter des titres avec l'OL", a affirmé le joueur de 22 ans.

Dans le système de Peter Bosz, on peut déjà observer que si Lacazette aura le rôle du leader et du buteur, le garçon d’Alvorada (Brésil) sera lui chargé d’être le facteur X. Un peu comme Lucas Paquetá dans un autre registre, il devra se servir de ses qualités pour percer les défenses adverses souvent regroupées, en faisant attention aussi à ne pas être trop prévisible, lui qui aime beaucoup rentrer sur son pied gauche comme face à Troyes par exemple sur sa 2e réalisation.

Déjà ultra décisif

Vendredi, après une première période insipide de la part de Tetê et de l'équipe, il s’est chargé de tout, passeur pour Tagliafico puis buteur à deux reprises. Son deuxième acte a très avantageusement rehaussé sa performance, même si l’entraîneur néerlandais a trouvé à redire. "Fantastique ? Non, juste bien. Il a marqué deux fois mais il peut faire beaucoup mieux. Pour un ailier, il y a deux qualités, marquer des buts et j’aime qu’il le fasse comme ce (vendredi) soir. Mais il faut faire des passes décisives aussi et sur ce point, il n’était pas présent", a-t-il regretté, pensant certainement à quelques ballons qu’il aurait pu offrir à ses partenaires.

S’il poursuit sur cette lancée, Tetê aura un rôle primordial pour la saison de l’OL. Se posera également une autre question sur son futur après la fin de son transfert provisoire en provenance du Shakhtar Donetsk. Le Brésilien lui semble en tout cas apprécier sa vie lyonnaise. "C'est un peu étrange de vous dire cela mais j'ai tout aimé à Lyon, a-t-il confié. La ville, mais aussi le fait de pouvoir se balader tranquillement en toute sécurité. Je suis passionné par la ville de Lyon, tout simplement." Avec de telles performances, il y a fort à parier qu’il passionne lui aussi les supporteurs rhodaniens tout au long de l'exercice.