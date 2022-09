Ligue 1 : un Monaco - OL de tous les dangers dimanche

Avec la défaite concédée à Lorient, l’OL se retrouve dos au mur face à Monaco, dimanche (20h45). En Principauté, les Lyonnais chercheront une victoire face à un club lui aussi en rodage.

A Lorient, l’OL voulait continuer sa bonne dynamique et remonter sur le podium de la Ligue 1. Ce classement, le club ne l’avait pas connu la saison dernière et va encore devoir patienter. En mordant la poussière en Bretagne, les Lyonnais ont subi leur première défaite de la saison et surtout été rattrapés par leurs vieux démons. Le début de saison parfait sur le plan comptable s’est effondré en même temps que l’OL laissait des boulevards aux Merlus. En l’espace de 90 minutes, le club lyonnais est passé de jouer le podium à une obligation de résultat dimanche à Monaco. Toujours quatrième de Ligue 1 à seulement trois points de la tête du championnat, l’OL se retrouve malgré tout attendu dans ce qui ressemble à un juge de paix avant la trêve.

112e confrontation entre Monaco et l'OL

En perdant à Lorient, les hommes de Peter Bosz ont grillé leur joker et ils doivent désormais se rattraper en Principauté, dimanche (20h45). Sur le Rocher, l’OL va croiser le fer pour la 112e fois avec l’AS Monaco, un record parmi les clubs de l’élite. Il va surtout avoir affaire à une équipe également en rodage. Dixièmes de Ligue 1, les hommes de Philippe Clément avait commencé la saison avec deux victoires mais la machine s’est depuis enrayée. Les Monégasques restent sur deux défaites et deux nuls, dont un contre le PSG. L’ASM est une bête blessée et ce n’est pas jamais bon surtout pour une formation comme l’OL peu à son aise hors de ses bases.