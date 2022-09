Ligue 1 : OL - PSG se jouera à guichets fermés

A une semaine et demi du choc contre le PSG, le Parc OL affiche presque complet. Mardi soir, il ne restait que 500 places pour le grand public.

Les quatre rendez-vous du début de saison au Parc OL ont plutôt été une réussite. Malgré les vacances scolaires, les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso ainsi que la bonne entame lyonnaise ont poussé les supporters à venir en nombre au stade. L’enceinte décinoise n’a bien évidemment pas affichée complet pour les réceptions d’Ajaccio, Troyes, Auxerre et Angers. Mais compte tenu des adversaires, l’affluence a toujours été au-dessus des 35 000 spectateurs, preuve que le public s'est réconcilié avec son équipe.

Le 18 septembre prochain, ce sera une toute autre histoire. Le Parc OL va revêtir ses plus beaux habits pour la réception du PSG et affichera complet. A une semaine et demi de ce choc de la 8e journée, il n’y a presque plus de places. En effet, à J-11 de l’évènement, il ne restait qu’environ 500 places pour le grand public (cliquez ici). Le dimanche 18 sur le coup de 20h45, c’est donc une enceinte pleine à craquer qui va accueillir l’entrée des joueurs de l’OL et du PSG. De quoi promettre une ambiance des grands soirs.