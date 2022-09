OL : Alexandre Lacazette égale Serge Chiesa

Alexandre Lacazette après son but contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En trouvant le chemin des filets contre Angers, Alexandre Lacazette fait son entrée sur le podium des meilleurs buteurs de l’OL. En inscrivant son 132e but, le capitaine lyonnais rejoint Serge Chiesa à la 3e place de ce classement.

Il est revenu pour écrire l’histoire et après cinq journées, il a déjà accompli une partie de sa mission. Avec un contrat jusqu’en 2025, Alexandre Lacazette a encore le temps pour laisser un peu plus sa trace dans les archives de l’OL mais, trois mois après son retour, il a déjà réussi à grimper sur le podium des meilleurs buteurs lyonnais de l’histoire. En trompant Paul Bernardoni à la 37e minute, Lacazette a inscrit son 132e but en 280 matchs. Ce total lui permet d’égaler celui d’un certain Serge Chiesa qui avait atteint cette marque en 542 rencontres.

Lacazette a Lacombe dans le viseur

La légende lyonnaise devrait bientôt quitter ce podium, quarante ans après avoir disputé son dernier match avec l’OL. Pour ce qui est de la suite pour Alexandre Lacazette, le numéro 10 lyonnais a une nouvelle cible, Bernard Lacombe. Avec 149 buts, l’ancien conseiller de Jean-Michel Aulas pourrait bien être rattrapé d’ici la fin de la saison. En tout cas cette place de dauphin derrière Fleury Di Nallo (222) est désormais à portée de mains pour Lacazette.